خبيرة أسرية: المرأة تعاني دائما من تغيرات نفسية تتسبب في تقلب مزاجها

قالت الدكتورة عبير حمدي المحامية بالنقض وأخصائي شئون الأسرة، إن المرأة تعاني دائما من تغيرات نفسية تتسبب في تقلب مزاجها، بالإضافة إلى أنها متقلبة المزاج بطبيعتها التي خلقها الله عليها.

وأضافت الدكتورة عبير حمدي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة خلقت من ضلع أعوج إذا أردت تقيمه كسرته ويجب على الرجل التعامل معها برفق لأنها أيضا تتعرض لضغوط كبيرة.

تابعت، الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات فالحياة مشاركة بينهما، مشيرة إلى أن الحالة المزاجية للزوجة تؤثر أكثر على استقرار الأسرة أكثر من الرجل لأنها هي عماد البيت.

تابعت المتخصصة في شئون الأسرة، يجب على الزوج احتواء زوجته قدر المستطاع لإنقاذ المركب من الغرق، موضحة أن الحالة المزاجية للزوجة تتأثر بشكل كبير بالحالة المزاجية للزوج فكلاهما عامل مشترك ولا يمكن إخلاء طرف من المسئولية.