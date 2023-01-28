اخبار التعليم | حسابات وذكاء اصطناعي القاهرة تكشف شروط الاشتراك بمسابقة البحوث الاجتماعية.. معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: قبول طلاب الدراسات العليا حتى هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حسابات وذكاء اصطناعي القاهرة تكشف شروط الاشتراك بمسابقة البحوث الاجتماعية

أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

و أوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الاكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الإدمان و أثاره الاجتماعية و الاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .

اليوم.. «الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار بالوطن العربي».. مؤتمر بجامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي”، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.

معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: قبول طلاب الدراسات العليا حتى هذا الموعد

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.

البحث العلمي تعلن فتح التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .

اليوم .. انطلاق المرحلة السادسة لجامعة الطفل في عين شمس

تنطلق اليوم فعاليات المرحلة السادسة من جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتورة شهيرة سمير ذكي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل وتحت إشراف الدكتورة نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.