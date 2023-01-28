منتج نقطة تحول: الفيلم تحدي وفخور بإنتاجه

قال إسلام عبد الحكيم، منتج فيلم نقطة تحول، الذي ستعرضه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مصابي العمليات الإرهابية، إن الفيلم كان تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه سعى لإيصال رسالة من خلال الفيلم، بأن الإصابة كانت بداية لمسار جديد، وتمكن كل بطل منه أن يجد في نفسه قدرات إضافية بعد الإصابة.



وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تشرفت للغاية بإنتاج هذا الفيلم، حتى اسمه كان تحدي بالنسبة لنا، وجسد معنى أن تخلق من الألم الأمل، سواء ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة أو القضاة، كل منهم فقد جزء من جسده من أجل الوطن".

وقال: "الفكرة بدأت من النائب محمود بدر، أثناء حديثنا أنا وقلنا أننا قمنا بأعمال عن الشهداء، لماذا لا نصنع فيلما عن المصابين، معظمهم يعيشون وسطنا ولا يعمل الكثيرون عن بطولاتهم شيء، هم عددهم كبير وحاولنا أن نقدم لهم شيء يليق بهم وببطولاتهم".

وتابع: "في الفيلم هناك المقدم إسلام العزب، ويطلقون عليه الأسطورة الحية، أصيب مرتين وعاد مرة أخرى للعمل، لديه قدرات خارقة هو ليس عاديا".