عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتج نقطة تحول: الفيلم تحدي وفخور بإنتاجه

صدى البلد

قال إسلام عبد الحكيم، منتج فيلم نقطة تحول، الذي ستعرضه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مصابي العمليات الإرهابية، إن الفيلم كان تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه سعى لإيصال رسالة من خلال الفيلم، بأن الإصابة كانت بداية لمسار جديد، وتمكن كل بطل منه أن يجد في نفسه قدرات إضافية بعد الإصابة.


وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تشرفت للغاية بإنتاج هذا الفيلم، حتى اسمه كان تحدي بالنسبة لنا، وجسد معنى أن تخلق من الألم الأمل، سواء ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة أو القضاة، كل منهم فقد جزء من جسده من أجل الوطن".

وقال: "الفكرة بدأت من النائب محمود بدر، أثناء حديثنا أنا وقلنا أننا قمنا بأعمال عن الشهداء، لماذا لا نصنع فيلما عن المصابين، معظمهم يعيشون وسطنا ولا يعمل الكثيرون عن بطولاتهم شيء، هم عددهم كبير وحاولنا أن نقدم لهم شيء يليق بهم وببطولاتهم".

وتابع: "في الفيلم هناك المقدم إسلام العزب، ويطلقون عليه الأسطورة الحية، أصيب مرتين وعاد مرة أخرى للعمل، لديه قدرات خارقة هو ليس عاديا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

ترشيحاتنا

بعد عملية القدس .. إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب

بركات يشيد بدور ميدو في الإسماعيلي: يقوم بأعمال خارجة عن اختصاصه الفني

أمير مرتضى يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة

أعمال رجب.. علي جمعة يوصي من اسودت صحيفته بالذنوب بـ3 أمور

قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة فى القليوبية .. اعرف التفاصيل والمواعيد

أزمة تواجه الدولار الأمريكي عالميا.. توقعات بانخفاض حاد للأخضر|ومفاجأة في سعره محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ