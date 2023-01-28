رئيس مجلس النواب الأردني: القاهرة وعمّان تربطهما علاقات تاريخية قوية.. فيديو

قال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، خلال حوار خاص مع الإعلامية، أمل الحناوي، في برنامج "عن قرب"، الذي يُذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" إن مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية قوية.

وأضاف "الصفدي" أن رئيسي مصر والأردن مهتمان بالقضايا العربية ويحملان على عاتقيهما هموم المنطقة العربية.

وأوضح أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة في تلك الفترة، وأن أزمة كورونا أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي للعالم أجمع، لافتًا إلى أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة بعد الجائحة.

وتابع أن العراق حارب قوى الظلام الغاشم بدعم من مصر والأردن، وأننا لمسنا القوة العراقية في أثناء زيارتنا لبغداد.

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أكد على وحدة وسيادة العراق وأمنه ووحدته، حيث يُعد ذلك أمرًا مهمًا لكل العرب وأن ملف الاقتصاد بين الدول الثلاث كان على رأس القمة.

واستطرد "الصفدي" أن هناك تنسيقًا دائمًا بين البرلمان المصري والأردني، وأنه يدعو إلى عقد لقاء برلماني ثلاثي الشهر المقبل، يضم نوابًا برلمانيين من مصر والأردن والعراق.