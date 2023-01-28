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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نورهان منصور تثير إعجاب جمهورها

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور علي مشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت نورهان منصور الانظار بأطلالة جريئة، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج لافت يبرز جمالها.


آخر أعمال نورهان منصور


شاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


وشاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

 
نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

 

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آخر أعمال نورهان منصور تثير اعجاب جمهورها حكاية بدلة جديدة بإطلالة جريئة الفنانة نورهان منصور

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