تحويلات مرورية لاستكمال أعمال خطوط الغاز الطبيعى بمناطق بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الخاصة بخطوط الغاز الطبيعى بمناطق " الجبلاية – الجزيرة – حسن صبرى".

على أن يتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين على النحو التالى:

▪ المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 28/1/2023 على النحو التالى:

➢ غلق مخرج كوبرى 15 مايو القادم من الجيزة إتجاه الجبلاية لمدة ساعة بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة 1 صباحاً.

➢ غلق شارع الجبلاية من تقاطعة مع شارع صلاح الدين لمدة ساعتين بدايةً من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 3 صباحاً .

➢ غلق شارع الجزيرة من أمام نقطة شرطة الجزيرة من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

▪ المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 29/1/2023 على النحو التالى:

➢ إستقطاع حارة مرورية من الجانب الأيسر لشارع الجزيرة بجوار سور نادى الجزيرة وغلق شارع الجزيرة من أمام نقطة شرطة الجزيرة وتحويل حركة المركبات يميناً إتجاه شارع حسن صبرى فيساراً إلى شارع بهاء الدين قراقوش فشارع الجبلاية مرة أخر وذلك من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الـ 6 صباحاً.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.