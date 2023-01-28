الطراز المعماري المتميز بالفيوم: توثيق المباني وفقا لـ5 معايير حددتها الدولة

قالت الدكتورة مني سليمان، رئيس لجنة الطراز المعماري المتميز بالفيوم، إن اللجنة هي لجنة توثيق المباني ذات الطراز المعمارى المتميز، كما أنه يتبع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتحت إشراف محافظ الفيوم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن لجنة الطراز المعمارى المتميز بالفيوم واللجان الأخري تعمل علي توثيق تلك المباني طبقا لخمسة معايير، إما تكون ذات سمات معمارية متميزة، أو مباني مرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية مهمة او تمثل حقبة معمارية متميزة، أو مزار سياحي متميز.



وتابعت أنه فى حالة توفير أثنين من تلك الخمسة معايير فيجب على اللجنة البدء بإجراءات التوثيق والتسجيل.

