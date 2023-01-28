أخبار الفن.. تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج .. شيري عادل وطارق صبري يكشفات تفاصيل زواجهما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

علن الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن إنضمام الفنانة مي عمر لبطولة فيلمه الجديد تاج .

ونشر تامر حسني عبر صفحته صور تجمعه بالفناننة مي عمر ، وعلق قائلاً : “مبرووووووووك يا مي فيلم تاج”.

احيا الفنان تامر عاشور حفلا ضخماً بمدنية المنيا الجديدة، وسط حضور جماهيري ضخم ، وأستمر حتي الساعات الاخيرة من مساء أمس الجمعة .

قدم تامر عاشور باقة من أجمل اغانيه فى الحفل ، وسط تفاعل كبير من الجمهور ، والذى ظل يردد اغانيه.

حل الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل ضيوف على أحدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشفا العديد من الكواليس عن زواجهما .

وقالت شيري عادل خلال استضافتها فى البرنامج انها حتي الان لا تعلم إذا كان من الممكن ان يقيموا حفل زفاف بعد زواجهما أم لا .

حل الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل ضيوف على أحدي البرامج التليفزيونية ، حيث كشفا العديد من الكواليس عن زواجهما .

وقال طارق صبري : كنت ضد فكرة الزواج ولم يكن داخل حساباتي ، وكنت على يقين أنني لن أتخذ تلك الخطوة الا فى حالة وجود حب شديد ، وهذا لم يكن يحدث ، الا ان جاءت شيري عادل وغيرت ذلك .

أذيعت الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي ، وذلك فى الساعات الاخيرة من مساء أمس عبر منصة شاهد vip .

وحملت الحلقات العديد من المفاجأت ، حيث نجحت الخطة التى أعدها عمر السعيد لافساد حفل عيد ميلاد رنا رئيس بمساعدة ركين سعد وهند عبد الحليم ، التى ظهرت للجميع وكشفت عن زواجها من كريم فهمي .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير عبد الله عيث ، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فة تاريخ الفن المصري .

ولد عبد الله غيث في محافظة الشرقية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليدرس المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1955.

تمكن مسلسل الثمن من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip

حيث احتل مسلسل الثمن المركز الاول من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الاعلى مشاهدة فى مصر ، وأزاح مسلسل موضوع عائلي من هذا المركز .



