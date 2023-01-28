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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يستمتع بإجازته رفقة زوجته دينا سليم

خالد الغندور وزوجته
خالد الغندور وزوجته

حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهر خالد الغندور في الصورة رفقة زوجته الإعلامية دينا سليم اثناء قضاء إجازتهما في أحدث ظهور لهما مما آثار إعجاب متابعيها،  وانهالت عليه التعليقات.


 

يذكر ان الإعلامي الرياضي خالد الغندور وزوجته الإعلامية دينا سليم ، يقدمان برنامج "يا إحنا..يا هما" وذلك على على راديو ON sport FM ، في تمام الساعة الثامنة مساءً.


وتدور فكرة البرنامج في إطار اجتماعي ترفيهي حول قضايا الرجل والمرأة، إلى جانب الحديث عن الرياضة.

وانضم الغندور الي فريق الناشئين بالزمالك عام 1987، ولعب أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادي المقاولون العرب في الدوري المصري 1988-1989. 

وفي عام 1997 - 1998 خرج الغندور من الزمالك لكاظمة الكويتي لمدة موسم علي سبيل الإعارة. 

وحصد خالد الغندور مع الزمالك على 17 بطولة وهم كالتالي، دوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي 3 مرات، الدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين، والسوبر المصري السعودي والبطولة العربية للأندية وكأس الكئوس الأفريقي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_٠٦٢٢١٣
خالد الغندور رفقة زوجته أحدث ظهور نجم الزمالك السابق يستمتع بإجازته الغندور وزوجته

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