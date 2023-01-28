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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن أسرة طفلة عثر عليها في عام 2017

صدى البلد

أرسل القارئ محمد علي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة طفلة تم العثور عليها في عام 2017.

وقال في استغاثته لسه بندور على أهلها.. تم العثور علي هذه الطفلة بتاريخ 17 ابريل 2017 (يوم شم النسيم) في حديقه محطه مصر بالإسكندرية وكان عمرها حوالي عامين تم عمل محضر و نقل الطفلة مكتب صحة القباري بالإسكندرية ثم تم ايداعها دار جمعيه علي بن ابي طالب بإسم مني برجاء من يتعرف عليها يتواصل مع الدار.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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