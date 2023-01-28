تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بأكثر من التوقعات في ديسمبر

تباطأ نمو مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الفدرالي خلال ديسمبر، في أحدث إشارة على أن مؤشر أسعار المستهلكين يواصل تراجعه قبل أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- بنحو 4.4% الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ أكتوبر من 2021 كما تشكل تراجعاً عن مستويات 4.7% المسجلة في نوفمبر .

أما على أساس شهري، زاد المؤشر بنحو 0.3%.

هذا وتراجع المؤشر ذاته لكن باستثناء أسعار الطاقة والطعام مسجلاً 5% في ديسمبر على أساس سنوي من مستويات 5.5% المسجلة في نوفمبر تشرين الثاني.

فيما انخفض مؤشر الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفقاً للتضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، بأكثر من توقعات انخفاضه بنسبة 0.1%، ورغم زيادة الدخل بنسبة 0.2% وفقاً للتقديرات.