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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم تكن سيئة | تعليق قوي من أمير مرتضى على صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

علق أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن صفقات الفريق الجديدة.

وقال أمير مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية ، لم أهرب من مسئولية الصفقات الجديدة وأنا من تعاقد معاهم بناءً على قرار المدير الفني.

وشدد أمير مرتضي على أن الصفقات الجديدة لم تكن سيئة بالنسبة لي وتعرضنا للهجوم من قبل بعدما تعاقدنا مع الونش وزيزو وتألقوا بعد التأقلم .

وتابع ، تعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي ولا أحد كان متوقع بتألقه مع الزمالك .

واختتم أمير مرتضى ، تصريحاته قائلا:  يجب ألا تتسرع أو نحكم على لاعب في مباراة أو أثنين.

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