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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قناطر ديروط الجديدة أكبر مشروع مائي لتطوير منظومة الري في 5 محافظات بصعيد مصر .. صور

أعمال تنفيذ مشروع
أعمال تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

يعد مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها بمحافظة أسيوط بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بتكلفة بلغت مليار و200 مليون جنية والتي تهدف لتحسين عملية الري في ١.٦٠ مليون فدان من مساحة الأراضي الزراعية بخمس محافظات وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل خلال فترة تنفيذ المشروع ويهدف المشروع الى تأمين الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية.

150 عاما عمر القناطر القديمة  

وجاء مشروع قناطر ديروط الجديدة ليحل محل القناطر القديمة والتي تم إنشائها في عهد الخديوى إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا ولازالت تعمل بكفاءة في أداء مهامها وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن وتهدف القناطر الجديدة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنظيم عملية مرور المياه والحفاظ عليها.

تحسين منظومة الري في 5 محافظات 

وتسهم قناطر أسيوط الجديدة في تحسين عملية الري بمحافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس و تقع مجموعة ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600)، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى ، و يشتمل المشروع إنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع ويسهم في توفير أكثر من 500 فرصة عمل خلال فترة تنفيذ المشروع 

48 شهرا مدة تنفيذ المشروع 

ويستغرق المشروع 48 شهرا حيث بدأ العمل الفعلي فيه منذ شهر ابريل الماضي وتعدت نسبة التنفيذ حتى الآن 12% حيث تم أعمال الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف والذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة وجارى تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية والمقرر استخدامها بالسد المؤقت كما تم الإنتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان.

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وتهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها كما تم الإنتهاء من تركيب الكوبري المؤقت المقرر إستخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان كما تم الإنتهاء من إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم إستخدامها خلال الإنشاء فضلا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال معايرة وتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات وجارى إختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.

وزير الموارد المائية والري يحضر حفل بدء الأعمال 

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شهدوا في 27 أكتوبر الماضي احتفالية بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط الجديدة كما تفقدوا الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمشروعات الري والقناطر وإحلال المنشآت الهيدروليكية المقامة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية والتي تعد وسيلة التحكم في المياه بالأسلوب الذى يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج فى الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف إلى التحكم الأمثل في الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها.

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