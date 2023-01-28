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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير سعودي يقاضي شركة أميركية بسبب جزيرة جيمس بوند.. ما القصة؟

صدى البلد

لجأ أمير من العائلة المالكة السعودية إلى محكمة في ولاية ديلاوير الأميركية لحل نزاع يتعلق بشراكة تجارية تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود وهو أحد أحفاد العاهل السعودي الحالي،  يملك شراكة تتعلق بشراء حصة في جزيرة "كيف كاي" (Cave Cay) التابعة لجزر الباهاماس وأن الجهة المالكة للجزيرة لم تتمثل لاتفاقية الشراكة.

وقال الأمير السعودي أن صندوق الاستثمار " ينتغرا" ومقره الولايات المتحدة ويسيطر على الجزيرة يطالبه بدفع مبلغ قدره 5 ملايين دولار جراء اتفاقية الشراكة.

وفي دعواه القضائية، يطلب الأمير السعودي من المحكمة الأميركية أن تجعل "كيف كاي" تحترم الاتفاقية بمنع الشراكة من إعلان أنه تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دولار كـ "استدعاء تمييزي لرأس المال".

وتعتبر "كيف كاي" جزيرة خاصة تشبه ما يمكن رؤيته بأفلام "جيمس بوند" حيث تبلغ مساحتها 220 فدان بقيمة 90 مليون دولار، وفقا لتقرير مصور نشرته صحيفة "الغارديان"، في عام 2015، حيث تقع شمال شاطئ موشا كاي الشهير بمنطقة إكسوما بجزر الباهاماس.

وتعتبر الجزيرة فريدة من نوعها بسبب مرفأ المياه العميقة الخاص بها فضلا عن مرسى خاص ومهبط طائرات خاص بها بطول 2800 قدم، فضلا عن مناظرها الخلابة وشواطئها غير الملوثة، بحسب موقع "برايفت آيلاند أونلاين".

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