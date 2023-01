Diamonds & Dancefloor.. النجمة العالمية أفا ماكس تصدر ألبومها الجديد

أصدرت النجمة العالمية أفا ماكس ألبومها المنتظر "Diamonds & Dancefloor" يوم الجمعة 27 يناير الجاري، وهذا الألبوم هو الثاني لها بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأول "Heaven & Hell"، ويعتبر من أكثر الأعمال الجديدة التي ينتظرها الجمهور حول العالم.

تفاصيل ألبوم أفا ماكس

ألبوم أفا ماكس، يتضمن 14 أغنية من بينها أعمال سبق وأصدرتها أفا على طريقة السنجل، وحققت أرقاما قياسية في نسب الاستماع، منها MILLION DOLLAR BABY ، COLD AS ICE ONE OF US، DANCING’S DONE، WEAPONS و MAYBE YOU’RE THE PROBLEM، وتقدم أفا في هذا الألبوم خلطتها الخاصة من موسيقى البوب مع بعض من موسيقى التسعينيات ولمسة من الديسكو.

تعكس أفا ماكس، في الألبوم الجديد تجربتها الشخصية لأول مرة، خصوصاً أنها شاركت في كتابة عدد كبير من أغانيه، حيث تتحدث عن تعرضها للخيانة وتجربتها في التعافي بعد علاقة عاطفية فاشلة، وتقدم لجمهورها عددا من التجارب الشخصية الخاصة.

للاحتفال بإصدار Diamonds & Dancefloors، أعلنت أفا ماكس، مؤخرًا عن عرض ضخم لها في 2 فبراير 2023 في Masonic Lodge الشهير في Hollywood Forever Cemetery في لوس أنجلوس.

قائمة الأغنيات في الألبوم:

1. Million Dollar Baby

2. Sleepwalker

3. Maybe You're The Problem

4. Ghost

5. Hold Up (Wait A Minute)

6. Weapons

7. Diamonds & Dancefloors

8. In The Dark

9. Turn Off The Lights

10. One Of Us

11. Get Outta My Heart

12. Cold As Ice

13. Last Night On Earth

14. Dancing’s Done