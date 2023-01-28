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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيران ورئيس اللجنة الدولية للتوثيق بالأيكوم يزورون المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، و "أبو بكار أليو " وزير الطاقة بدولة نيجيريا، وذلك على هامش تواجدهما في مصر، حيث حضرت وزيرة الثقافة الأردنية افتتاح الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة.

كما استقبل المتحف " Trilce Navarrete" رئيس اللجنة الدولية للتوثيق للمجلس الدولي للمتاحف ( الأيكوم) على هامش تواجدها في مصر لزيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن تلك الزيارات تأتي في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف الذي بات مقصداً رئيسياً لكثير من زيارات الوفود الرسمية والشخصيات العامة من عشاق الحضارة المصرية خلال تواجدهم في مصر ، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر والتي تمثل السياحة الثقافية والأثرية.

واستهل الوزيران والمرافقون لهما ورئيس اللجنة الدولية للتوثيق للمجلس الدولي للمتاحف الزيارة بجولة داخل المتحف تعرفوا خلالها على الموقع الفريد له وفكرة إنشائه، وقاعاته المختلفة.

كما زاروا قاعات العرض الرئيسية والنسيج المصري وما بهما من كنوز متميزة تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، كما شملت الزيارة قاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين منذ نقل هذه المومياوات في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، في أبريل 2021.

وفي نهاية الزيارة حرص الوزيران على تدوين كلمة في دفتر الزيارات الخاصة بالمتحف أعربا خلالها عن سعادتهما واعتزازهما بهذه الزيارة وما وجدوه من حفاوة الترحيب من قبل إدارة المتحف.
 

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية مصر وزيرة الثقافة الأردنية

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