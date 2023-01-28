موجز السوشيال: اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط غدا.. فاكهة الدراويش يعتذر عن رئاسة اللجنة المؤقتة للإسماعيلي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن خبر جديد بشأن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "مفاجأة جديدة اعتذار الكابتن علي أبو جريشة عن رئاسة اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي لظروف صحية".



بعد التنمر عليها.. رامي رضوان يشارك صورة لابنته كايلا| شاهد

شارك الإعلامي رامي رضوان، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

والتقط رامي رضوان صورة مع ابنته كايلا، من المصعد، وحاول إخفاء وجهها، وعلق: “ حبيتي ربنا يحفظها”.



علاء عبد العال مديراً فنياً للداخلية ورحيل رضا شحاتة.. شاهد

كشف أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تغيير جديد في الدوري الممتاز.

وكتب شوبير في تغريدة: “تغيير جديد في الدورى الممتاز.. رحيل رضا شحاتة عن نادي الداخلية وعلاء عبد العال مديرا فنيا للفريق”.



اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن عقد اتحاد الكرة اجتماع غداً، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "اجتماع طارئ غدا لاتحاد الكرة لإنهاء أزمة مستحقات كلاتنبرج وبحث تشكيل لجنه مؤقته للانضباط".