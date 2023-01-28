خارجية البرلمان تناقش خطة عمل القوى العاملة بشأن رعاية العمالة المصرية بالخارج

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاثنين عرض خطة عمل وزارة القوى العاملة بشأن رعاية العمالة المصرية في الخارج وسُبل دعم حقوقهم بحضور حسن محمد حسن شحاته، وزير القوى العاملة)

وتناقش اللجنة دراسة ومناقشة أهم ما أشار إليه وزير القوى العاملة في الاجتماع السابق فيما يخص خطة عمل الوزارة بشأن رعاية العمالة المصرية في الخارج وسُبل دعم حقوقهم.



وتعقد لجنة الدفاع و الامن القومي اجتماع بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمناقشة مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.