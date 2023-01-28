الرئيس السيسي: أبدي إعجابي الشديد بالتقدم الحضاري والعمراني للعاصمة باكو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تصريحا للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعرب عن إعجابه الشديد بالتقدم الحضاري والعمراني للعاصمة باكو، والذي يعكس مدى الجدية والجهد الذي بذلته الحكومة والشعب الأذري الصديق.

وأكد الرئيس السيسي على مدى اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين.

السيسي يصل أرمينيا

وعلى جانب آخر، ووصل الرئيس السيسي إلى يريفان، عاصمة أرمينيا، في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها.

وتعد تلك الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا.