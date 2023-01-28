عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: أبدي إعجابي الشديد بالتقدم الحضاري والعمراني للعاصمة باكو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تصريحا للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعرب عن إعجابه الشديد بالتقدم الحضاري والعمراني للعاصمة باكو، والذي يعكس مدى الجدية والجهد الذي بذلته الحكومة والشعب الأذري الصديق.

وأكد الرئيس السيسي على مدى اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين.

الزيارة الأولى من نوعها.. الرئيس السيسي يصل إلى أرمينيا| شاهد

بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى يريفان عاصمة أرمينيا

السيسي يصل أرمينيا

وعلى جانب آخر، ووصل الرئيس السيسي  إلى يريفان، عاصمة أرمينيا، في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها.

وتعد تلك الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا.

السيسي الرئيس السيسي الشعب الأذري باكو اخبار التوك شو أرمينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

الزيارة الأولى من نوعها.. الرئيس السيسي يصل إلى أرمينيا| شاهد

مدبولي: حدائق العاصمة أول حي متكامل يتم الانتهاء منه خلال 18 شهرا

بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى يريفان عاصمة أرمينيا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء من حدائق العاصمة

السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع عددا من مذكرات التفاهم.. شاهد

لقطات من جلسة المباحثات بين السيسي ورئيس أذربيجان.. شاهد

خدمات تهمك|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. والدولار يتراجع أمام الجنيه

رئيس أذربيجان يشيد بالدولة المصرية وتعاملها مع الأزمات ونجاح الإصلاح الاقتصادي

ترشيحاتنا

بالمايوه على البحر.. مسؤولة أوكرانية تقضي عطلتها في دولة عربية.. شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

بعد تصعيد فلسطين وإسرائيل.. تحرك أمريكي إلى الشرق الأوسط ولقاء مع السيسي

الزيارة الأولى من نوعها.. السيسي يصل أرمينيا ويلتقي رئيسي الوزراء والجمهورية| غدا

في جولة مفاجئة.. وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بالغربية ويشدد على الانضباط

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام .. مفاجأة لجماهير الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة مبهرة.. شاهد

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ