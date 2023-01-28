هشام آمنة لمواطني مطروح: الدولة في خدمتكم ونعمل جميعاً لتحقيق مصالحكم

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من عمد ومشايخ مطروح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة .

وفي بداية اللقاء نقل وزير التنمية المحلية إلى الأهالي والعمد والمشايخ تحيات وتقدير القيادة السياسية لجميع أبناء المحافظة.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الدولة في خدمتكم ونعمل جميعاً لتحقيق مصالحكم ومطالبكم وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لكافة المشروعات القومية والتنموية التي تجري علي أرض المحافظة في مختلف القطاعات .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها من قبل طوال السنوات الماضية والتي ستحقق التنمية لجميع أبناء مطروح، مشيراً الى وجود متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية في قطاعات سياحية وتعليمية وخدمية والتي يتم تنفذها علي أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات بالدولة والتي ستساهم في توفير فرص عمل لأبناء مطروح والاجيال الحالية وأبنائهم .

وأكد اللواء خالد شعيب علي ان الأولوية في

تعيينات الشركات والمشروعات الجديدة الجارية بالمحافظة ستكون لأبناء مطروح لتوفير فرص عمل لهم ، وأشار المحافظ الي حرصه علي لقاء الأهالي والشيوخ والعمد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بصورة مستمرة للتعرف علي مطالبهم والاستجابة لهم والعمل علي حل اي مشكلات تواجههم .



ومن جانبهم وجه أهالي وعمد ومشايخ مطروح الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى علي الجهود التي يبذلها منذ تولية المسئولية لخدمة أبناء المحافظة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية علي ارض مطروح بالإضافة الي تطوير قرى ومراكز المحافظة ضمن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية والمعيشية لهم بالاضافة الي دخول ٣٦ قرية بمراكز المحافظة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة .

كما وجه الأهالي الشكر الي محافظ مطروح على لحرصه على تواصله الدائم مع أهالي المحافظة، في المناطق والتجمعات ، والوصول إليهم بما له من نتائج إيجابية على المواطنين، وحل مشاكلهم على الطبيعة.

وأكد أهالي وعمد وشيوخ مطروح علي أن النقلة التي تشهدها محافظة مطروح جاءت بفضل اهتمام الرئيس السيسي بالمواطنين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم.

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