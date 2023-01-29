لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش "كود الإتاحة" لذوي الإعاقة.. اليوم

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال الأسبوع الجارى ، مجموعة من الاجتماعات وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وتعقد اللجنة الاجتماع الأول اليوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) بحضور السفيرة مشيرة خطاب - رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتورة إيمان كريم - المشرفة على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعقد اللجنة غدا الاثنين الموافق 30 يناير2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة)، بدعوة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتعقد اللجنة بعد غدا الثلاثاء الموافق 31 من يناير2023، وذلك لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.