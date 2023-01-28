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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير الوحدة المحلية بالظواهرية: الريف المصري كان محروما من الخدمات قبل"حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

تحدث محمد الدبيكي، مدير المتابعة بالوحدة المحلية لقرية الظواهرية بالشرقية، عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في القرية.

وقال "الدبيكي"، خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إن الريف المصري كان محروم من الخدمات التي أتاحتها المبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن المبادرة أنشأت 44 مشروعا في القرية، تضم قطاعات الصرف الصحي والقطاع الطبي والقطاع التعليمي، والكهرباء، ما يمثل طفرة كبيرة في القرية.

وتابع، أنه حدث تغيير محولات وأعمدة وكابلات الكهرباء، ما يعني تغييرا شاملا بالنسبة للقرية، بالإضافة إلى 14 وحدة صحية في القرية، ما يمثل رفع كفاءة.

الظواهرية بالشرقية عبد الفتاح السيسي القطاع الطبي القطاع التعليمي

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