طائرات عسكرية تتحطم في سماء الهند .. فماذا حدث؟

تحطمت طائرتان عسكريتان بعد اصدمهما ببعض خلال عملية تدربية اقامتها القوات الجوية الهندية اليوم السبت.

وادى حادث الطائرتان إلى وفاة طيار،و نجاة طيارين بعد قفزهم من الطائرة بالمظلات، في واقعة مأساوية داخلت الجيش الهندي في حداد.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" اكدت القوات الجوية الهندية، عبر موقع الرمسي على تويتر صباح اليوم السبت، ان مهمة تدربية تسببت في تحطم طائرتين ووفاة طيترة في حادثة مميتة بولاية ماديا براديش بوسط الهند.

طائرات من طراز فريد

لم تعن القوات الجوية الهندية انواع الطائرات التي تحطمت خلال التدريب العسكري، لكن الصحافة المحلية اعلنت ان الطائرات المقاتلة المحطمة من طراز سوخوي- 30 و ميراج- 2000 .

طائرات عسكرية

واوضحت الصور المنشورة عبر الصحف الهندية، موقع الحادث وهو محاط باعمدة من الدخان الاسودن وألسنة من النار تتصاعد من الطائرات المحطمة.

وفاة ونجاة

فيما اوضح أدارش كاتيار، المدير العام الإضافي للشرطة، للوسائل الاعلام الهندية، أن اثنين من طيارين تمكنوا من النجاة بحياتهم ، بينما فقد طيار اخر حياته خلال حادث التصادم الططائرتين ببعضهم البعض.

طائرة عسكرية

واشارات التقارير الهندية، إلى تحطم الطائرات بعد دقيقة من إقلاعها، حيث طلب المسؤوليت الحقق في الحادث لوقوف حول اسباب وقوعه.