برلمانية: توافر الخامات بالمصانع يدعم انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار السلع نتيجة موجة التضخم التي خلفت آثارها السلبية علي دول العالم أجمع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطن، لا سيما فئة محدودى الدخل والبسطاء.

شعور المواطن بالرضا

وأضافت “متى” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن عمليات الإفراج الجمركى التي أجرتها الحكومة الأيام الماضية، عن السلع والبضائع المتراكمة بالموانئ، كان من شأنها تقليل حدة ارتفاع الأسعار وشعور المواطن بحالة من الرضا بشكل جيد لحد ما، منوهة بأن توافر المواد الخام بالمصانع أحد العوامل الداعمة لإنخفاض الأسعار مثلما صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وعن مبادرة تخفيف فوائد قروض المصنعين والمنتجين، أشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنها خطوة داعمة للعاملين بالمجال الصناعى تهدف لتخفيف التكاليف المادية عن عاتقهم، قائلة: “ تحرك جيد ونآمل في إصدار المزيد من القرارات التي تساهم في النهوض بهذا المجال”.

وطالبت البرلمانية، بتشديد الرقابة علي التجار وإجراء حملات تفتيش مفاجئة من قبل الهيئات الرقابية التنفيذية لمكافحة جميع أنواع المخالفات من تفاوت الأسعار من خلال إلزام التاجر بوضع السعر على المنتج، إضافة إلى الإنتباه للمنتجات منتهية الصلاحية التي يتم تغيير غلافها وإعادة طرحها بالأسواق.

وكان قد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن عددًا من المؤسسات الدولية اشادت بالاقتصاد المصري لافتا إلى أن وكالة ستاندر ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث عن استقرار العملة في مصر .

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تتابع موقف الموانئ والبضائع لافتا إلي أن الدولة عادت إلى ما قبل الازمة مؤكدا أننا خرجنا من ازمة تراكم البضائع في الموانئ وجميع المصانع عادت للتشغيل بكامل طاقتها ولديهم الآن مواد خام تكفي شهرين مؤكدا أنه سيتم تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة.

مبادرة دعم الصناعة

وأشار إلى أن مبادرة دعم الصناعة بتخفيض الفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها بالتنسيق مع البنك المركزي الأسبوع المقبل .

وأوضح أنه يناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدًا أنه في أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة .