أكاديمي: الملف الإقتصادي حاضر بقوة في جولة الرئيس السيسي الخارجية

علق عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على جولة الرئيس السيسي الخارجية وزيارته للهند وأذربيجان وأرمينيا .

قال عمرو سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجهودات رئاسية دبلوماسية من أجل جذب الشركات الكبرى العالمية للاستثمار في مصر ".

وتابع عمور سليمان :" معظم الاستثمارات الضخمة المتواجدة في مصر حدثت بمجهودات مؤسسة الرئاسة ".

ولفت عمرو سليمان :" الملف الإقتصادي حاضر بقوة في جولة الرئيس السيسي الخارجية “، مضيفا:” يتم العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر".

وأضاف عمرو سليمان :" الهند تمتلك قطاع استثماري قوي خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة والجديدة "، مضيفا:" الهند تمتلك خبرة في تشجيع رواد الأعمال وتوطين الصناعات عالية التقنية ويمكن أن تستفيد مصر من هذه الخبرات وهذا هو توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعات ".