تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، الى مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية.



ونشر احمد شوبير صورة من طائرة الأهلي المتجهة الي المغرب عبر حسابه علي فيسبوك ظهر فيها الخطيب وهو يمازح محمود كهربا وعلق قائلا "الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين من داخل الطائرة🦅"

وغادرت بعثة النادي الاهلي الى المغرب في الخامسة من مساء اليوم ، للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة.