عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

الخطيب
الخطيب

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، الى مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية.


ونشر احمد شوبير صورة من طائرة الأهلي المتجهة الي المغرب عبر حسابه علي فيسبوك ظهر فيها الخطيب وهو يمازح محمود كهربا وعلق قائلا "الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين من داخل الطائرة🦅"

وغادرت بعثة النادي الاهلي الى المغرب في الخامسة من مساء اليوم ، للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة.

FB_IMG_1674924231039
FB_IMG_1674924231039
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_١٨٤٣٤٦
IMG_٢٠٢٣٠١٢٨_١٨٤٣٤٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة للزمالك.. إعلامي يكشف تفاصيل صفقة القندوسي

الضرب هيبقى شديد الفترة الجاية.. تصريح غامض من شوبير| شاهد

شعور كأس العالم للأندية| كهربا يثير الجدل برسالة جديدة

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

تعليق خالد الغندور على قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لودية الجابون

بالفرو الأبيض.. رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

قدام مرايتها.. رولا سعد تخطف القلوب بإطلالة فاتنة .. شاهد

زوجة برونو سافيو فى أحدث ظهور لها برفقة أسرتها.. شاهد

ترشيحاتنا

نقيب الموسيقيين عن منع حفل الأوركسترا الإيطالي : لا نعلم الجهة المنظمة

أول صورة لأحمد قندوسي بعد التوقيع للأهلي

الأهلي يعلن ضم القندوسي رسميًا

بعد بحث تعزيز الروابط الأخوية بالأردن | أمير قطر في السعودية

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول 2023 بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرامية.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال في مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ