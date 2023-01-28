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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بحث تعزيز الروابط الأخوية بالأردن | أمير قطر في السعودية

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم السبت، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.

وفي وقت سابق، بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.

واستعرض الأمير القطري  والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

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تميم بن حمد آل ثاني قطر الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مطار الملك خالد الدولي

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