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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: نهدف لتطوير المشاركة بالتوسع في التشريعات والطلبات الخدمية

النائب عمرو يونس
النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم استحداث بما يعرف بمجموعات العمل داخل كيان التنسيقة، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تحال إليها طلبات العمل من النواب سواء شيوخ أو نواب.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النقاشي عن استراتيجيتها الجديدة في عام ٢٠٢٣ وأهم الإنجازات في عام ٢٠٢٢، موضحا أن مجموعات العمل تم انشاؤها بالتعاون بين جميع أعضاء التنسيقية، وتقوم على أساس الكفاءة والخبرة السياسية، كما أنها أدت إلى إحداث ثقل كبير في الطلبات المقدمة من النواب.

ونوه نائب التنسيقية أنه تم التوسع في الطلبات الخدمية العام الماضي للتخفيف على المواطن، في ظل هذه الظروف، بالإضافة الى استحداث قوانين جديدة مثل قانون قادرون باختلاف واجراء تعديلات مثل تعديلات قانون الغاز.

واختتم عمرو يونس ان الأدوات البرلمانية نتجت عن رؤية أعضاء التنسيقية ككل لدوائرهم، مشيرا الى اننا نهدف الى تطوير المشاركة باسم أعضاء التنسيقية بالكامل، معقبا:" التمثيل يكون للكيان ككل، وسيكون بالتوسع في التشريعات والطلبات الخدمية للتخفيف عن المواطن خلال هذا العام".

تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب الأدوات البرلمانية قادرون باختلاف قانون تعديلات قانون الغاز

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