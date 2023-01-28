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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق الخولي : التنسيقية انتشرت وأقامت شبكة علاقات مع السفارات والمنظمات الدولية

النائب طارق الخولي،عضو
النائب طارق الخولي،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العقود الأخيرة بدأ العالم يتعرف على دبلوماسية الكيانات والأحزاب، وأصبح لها تأثير بالغ الأهمية، وهي لا تقل عن الدبلوماسية الرسمية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النقاشي عن استراتيجيتها الجديدة في عام ٢٠٢٣ وأهم الإنجازات في عام ٢٠٢٢.

وأوضح أن التنسيقية باعتبارها كيان واعد وشبابي يحتوي الآن العديد من الشباب في السلطة التنفيذية والتشريعية وكيانات مختلفة ومتعددة، فكان لابد من وجود جناح وذراع دبلوماسي يمثل هذا الكيان ويلعب دور مؤثر في التعامل مع الأطراف المختلفة.

وأشار النائب طارق الخولي إلى أن التنسيقية نجحت في الانتشار وقمنا بعمل شبكة علاقات مع السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مصر والأحزاب والكيانات النظيرة لنا بالخارج.

وأكمل أنه بدأنا خطوة أخرى متعلقة بالتأثير، فدخلنا في حوار عميق مع تلك الأطراف في القدرة على التأثير وبناء الرؤى إزاء الملفات المختلفة، ومن خلال هذا تم لعب دور بالغ التأثير فيما يتعلق بعودة الطلاب الدارسين بأوكرانيا واستطعنا التواصل مع الأطراف المعنية.

وأكمل أنه تم لعب دور وسيط بين بعض المسؤولين في بعض الوزارات مع أطراف دولية فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتعزيز إنشاء خطوط طيران جديدة والاستثمار.

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