القومي للمرأة: ورشة لتعليم الرسم وإقبال من الفتيات بمعرض الكتاب

لليوم الثالث على التوالي، يشهد جناح المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 ، إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزوار من جميع الفئات والأعمار.

كما شهد جناح المجلس اليوم زيارة الدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، و إيزيس محمود المديرة العامة للادارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، وعدد من عضوات وأعضاء لجان المجلس ، وفرع المجلس بمحافظة القاهرة .

تضمن جناح المجلس أيضا ورشة لتعليم حرفة الرسم وشهدت اقبال من الفتيات من أعمار مختلفة.

تجدر الإشارة الى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٣٠ يقام هذا العام تحت شعار " معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

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