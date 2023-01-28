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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة: ورشة لتعليم الرسم وإقبال من الفتيات بمعرض الكتاب

صدى البلد

لليوم الثالث على التوالي، يشهد  جناح المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 ، إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزوار من جميع الفئات والأعمار.

كما شهد جناح المجلس اليوم زيارة الدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، و إيزيس محمود المديرة العامة للادارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس،  وعدد من عضوات وأعضاء لجان المجلس ، وفرع المجلس بمحافظة القاهرة .

تضمن جناح المجلس أيضا ورشة لتعليم حرفة الرسم وشهدت اقبال من الفتيات من أعمار مختلفة.

تجدر الإشارة الى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٣٠ يقام هذا العام تحت شعار  " معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

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