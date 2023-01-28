القومي للمرأة: ورشة لتعليم الرسم وإقبال من الفتيات بمعرض الكتاب

لليوم الثالث على التوالي، يشهد جناح المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 ، إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزوار من جميع الفئات والأعمار.
كما شهد جناح المجلس اليوم زيارة الدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، و إيزيس محمود المديرة العامة للادارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، وعدد من عضوات وأعضاء لجان المجلس ، وفرع المجلس بمحافظة القاهرة .
تضمن جناح المجلس أيضا ورشة لتعليم حرفة الرسم وشهدت اقبال من الفتيات من أعمار مختلفة.
تجدر الإشارة الى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٣٠ يقام هذا العام تحت شعار " معاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.