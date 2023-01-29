حبس سائق تعدى على سيدة بالضرب وسرقها بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالي بطريق القاهرة السويس أثناء استقلالها سيارته لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط سائق لقيامه بالتعدى على سيدة بالضرب والإستيلاء منها على مبلغ مالى.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى السيدات مقيمة بالجيزة قررت بأنه حال إستقلالها سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتوصيل المواطنين ، لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس ، وحال تواجدهما بطريق (القاهرة /السويس) بدائرة القسم ، قام قائدها بالتعدى عليها بالضرب ، وإستولى منها على مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ وضبط السائق وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن قائد السيارة سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا ، تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش .



واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ، وحيازته للسلاح بقصد إستخدامه فى وقائع السرقة.

وبإستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم وإتهمته بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.