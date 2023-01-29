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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

40 ألف شجرة زيتون بسيناء أرض الفيروز.. تفاصيل

عماد عوض رئيس مجلس
عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى

أكد عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، أن الجمعية قامت ببناء وصيانة العديد من الأبار، في رفح والشيخ زويد، وتسعى للوصول لعدد 73 بئر مياه، لمساعدة أهالي سيناء في الري، وبعض الأهالي قاموا بالفعل بالاستعانة بالأبار الحالية، في الزراعة وقد تم زراعة نحو 40 ألف شجرة زيتون.


وأوضح عماد عوض خلال تصريحات له عبر برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الجمعية دائما ما تسعى لمساعدة المناطق الأكثر احتياجا، وغالبا ما تكون هذه المناطق هي المناطق الحدودية، لذلك ذهبنا إلى شمال سيناء بقافلة كبيرة، بها حوالي 6 ألاف "بطانية"، وحوالي 10 طن، "بطاطس" و حوالي 10 طن "لحوم"، بمساعدة من القوات المسلحة، وصندوق تحيا مصر، وأن الجمعية قامت بعمل حفلة للأطفال وتقديم الهدايا لهم وكانوا في غاية السعادة.


وقال عماد عوض، إن هناك إلحاحا من أهالي سيناء، على المياه لحاجتهم للزراعة، لذلك نقوم ببناء وصيانة الأبار للري، مشيرا إلى أن الأهالي قاموا بالفعل بإستخدام الأبار في الزراعة وأن هناك حوالي 40 ألف شجرة زيتون تمت زراعتها، وسوف نحضر خلال السنوات القادمة مرة اخري لرؤية الحصاد، ونحاول أيضا تحلية بعض الآبار، لجعلها صالحة للشرب مثل الري.

عماد عوض البر والتقوى الآبار سيناء شجرة زيتون

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