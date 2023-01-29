حبس شخص تعدى على سيدة ووالدها بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على إحدى السيدات ووالدها بالضرب وإحداث تلفيات بسيارتهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات ووالدها بالضرب وإحداث تلفيات بسيارتهما.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص ونجلته مصابان بجروح متفرقة مقيمان بدائرة القسم وقررا بأنه حال قيام أحد الأشخاص وبعض أصدقائه ، باللهو مع بعضهم والتراشق بالحجارة حدث كسر للزجاج الخلفى للسيارة ملكهما ، ولدى معاتبتهم حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليهما بالضرب ، نتج عن ذلك إصابتهما وتلفيات بالسيارة ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه .

واعترف بإرتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين المُبلغين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .