حبس مستريح مصر القديمة لنصبه على المواطنين

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مستريح مصر القديمة بعد قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص ( مستريح مصر القديمة ) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم ومحكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات".

وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.