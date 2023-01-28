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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جلوبال أوتو : لا توجد سيارة مصنوعة بالكامل في دولة واحدة

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال  محمد زكريا، مدير عام التصنيع بمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، إن المصنع لديه خطة سنوية، حيث يقوم بتحديد احتياجات المصنع المستوردة من المانيا، وبعد ذلك يتم تجميع السيارات، من خلال مراحل اللحام، والدهان، ثم التجميع بشكل نهائي لجميع المكونات الداخلية والخارجية للسيارة. 

 
 وتابع "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء السبت، أن لحام السيارة يحدث في خارج مصر، وأول شيء يحدث في مصر هو الدهان، ومكونات السيارة بعضها يستورد من امريكا، والبعض الآخر يستورد من المانيا، ومكونات أخرى تصنع في مصر، مضيفًا أنه لا توجد سيارة تصنع بالكامل في دولة واحدة. 


ولفت إلى أن ضفائر السيارات تصنع في مصر في مصنعين، وأحد المصانع يقوم بتصدير انتاجه للخارج في الأساس، والآخر يقوم بتوفير الاحتياجات المحلية، مشيرًا  إلى صناعة السيارات من أعلى درجات الصناعة سواء من حيث عملية التصنيع او في الكونترول.

 

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