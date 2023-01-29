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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاه كيلو ونصف حشيش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فيها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفين المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 105 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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