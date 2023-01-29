بأسلوب الخطف.. حبس شخص سرق حقيبة يد سيدة بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب الخطف بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب الخطف بالقاهرة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) ولاذ بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وأقر بحيازته للسلاح النارى للدفاع ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى (عميلته "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سيئة النية") .. كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.