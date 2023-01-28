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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس الوزراء: انخفاض تدريجي في الأسعار بعد الإفراج عن البضائع من الموانئ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه عندما كانت المصانع تنتج بأقل من طاقتها القصوى، بسبب نقص المواد الخام المتراكمة في الموانئ، لعدم قدرتنا على الإفراج عنها لنقص الدولار؛ أدى إلى بعض السلبيات، مثل ارتفاع تكلفة السلع، ونقص المعروض في الأسواق الذي أدى إلى أرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح نادر سعد خلال مداخلة له عبر برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عند انتهائنا من مشكلة تراكم السلع بالجمارك؛ ستقوم المصانع بالإنتاج بطاقتها القصوى، وبالتالي، سنشعر بانخفاض تدريجي في الأسعار والعودة إلى الأسعار المعتدلة، مشيرا إلى أن الشعور بالانخفاض في الأسعار، سيكون تدريجيا؛ بسبب التراكم الذي حدث لعدة أشهر في الجمارك.

 

الوزراء.. النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مستقرة، الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب على العودة لمصر مرة أخرى، وأيضا برنامج الطروحات الجديد يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات الناجحة، وأن الأمر متاح للمستثمر المصري والأجنبي، وأن هذه الشركات ستستفيد من الإدارة الجديدة من المستثمرين الأجانب، بالفكر المتطور لأننا نريد التحسين من أنماط الإدارة.

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