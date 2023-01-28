مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار جديد بكاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام ، السبت ، نقلاً عن الشرطة المحلية ، أن حادث إطلاق نار جماعي جديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرين ، اثنان منهم في حالة حرجة.



وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن الحادث وقع صباح السبت في حي بنديكت كانيون بلوس أنجلوس.



وذكر التقرير أن ثلاثة أشخاص قتلوا داخل سيارة في الشارع وأصيب أربعة خارجها.

واشار أيضا إلى أن المشتبه به أو عدة مشتبه بهم ما زالوا طلقاء.



وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية ومازال اثنان منهم في حالة حرجة واثنان آخران في حالة مستقرة.

يسمح التشريع الأمريكي بالاحتفاظ بالأسلحة دون تسجيل أو الحصول على ترخيص في 43 ولاية ، وهو ما يُفترض ، من بين أمور أخرى ، يتسبب في حوادث إطلاق نار متكررة مميتة.

ويوم الإثنين ، أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض حظر الأسلحة الهجومية الفيدرالي والتشريع الذي من شأنه رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية إلى 21. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى تمرير التشريع على الفور وتسليمه إلى مكتبه.

وفي يوم الاثنين أيضًا ، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخر في إطلاق نار جماعي وقع في موقعين مختلفين في مدينة هاف مون باي بولاية كاليفورنيا. ووردت أنباء عن إطلاق نار مميت آخر في مدينة أوكلاند بكاليفورنيا مساء الاثنين ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد.



ووفقًا لمحللي وقائع العنف المسلح، فقد وقع بالفعل حوالي 40 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ بداية العام.