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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع 3 مهاجمين

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي سعى من أجل التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق، وهو الهدف الأساسي بالنسبة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي كان قريب من ضم عبدالعزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي بعدما نال إعجاب كولر، ولكن الكشف الطبي حال دون إتمامها".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي بدأ التواصل مع جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، وكانت المفاوضات سهلة مع اللاعب نفسه، واللاعب أكد في حديثه مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنه يرغب في ارتداء قميص المارد الأحمر".

وقال هشام: "بعد الاتفاق مع اللاعب، تم التواصل مع بشكتاش التركي للتفاوض، وطلبوا ما يقرب من 9 ملايين دولار، قبل أن يتم تخفيض المطالب إلى 5.5 مليون تقريبًا".

واستطرد: "أمير توفيق حاول ضم اللاعب على سبيل الإعارة، ولكن ناديه طالب مليون و 800 ألف دولار لمدة 6 أشهر مع وضع بند يتيح الشراء مقابل 5 مليون دولار، ولكن الأهلي وجد أن الأمور المادية مُبالغة".

واختتم: "اللاعب الأخير كان هو البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، وتم الاتفاق بالفعل، ولكن النادي تلقى اتصال من وكيل لاعبين آخر وغير الاتفاق، وكانت طلباته هو حصول اللاعب على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وحدث في الساعات الأخيرة تواصل من وكلاء اللاعب وأبدوا سهولة في تخفيض المطالب، ونسبة ضئيلة قد تجعله في التواجد".

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