الأهلي لم يطلب سفر القندوسي إلى المغرب | تفاصيل

أكد صالح باي عبود، المتحدث الرسمي لمنتخب الجزائر للمحليين، أن النادي الأهلي لم يطلب حتى الآن ضم اللاعب في معسكر المغرب قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيتم ابرام اتفاق مع الأهلي بخصوص موعد ضم القندوسي في المونديال، ونحن مع مصلحة اللاعب في النهاية وهو مهم بالنسبة لنا في أمم إفريقيا".

وغادرت بعثة النادي الاهلي الى المغرب في الخامسة من مساء اليوم ، للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة.