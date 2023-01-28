المقاولون العرب يصدم الأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن فريقه يعتمد على قطاع الناشئين، وما وصلوا إليه خلال هذا الموسم، نتاج عمل كبير.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع الناشئ عمر فايد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تدعيم صفوفه.

وتابع رئيس نادي المقاولون العرب خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عند التعاقد مع شوقي غريب المدير الفني، كنا نعاني في الموسم الماضي، ونجحنا في البقاء، وتحدثنا معه عن تخفيض الأعمار وكان حديثنا سواء البقاء أو الهبوط، سوف يتم الاعتماد على قطاع الناشئين، ونجحنا في هدفنا ونزلنا بالأعمار إلى 25 عام داخل النادي".

وأضاف صلاح: "طموحنا كبير هذا الموسم، وأي لاعب وإداري يحمل اسم الفريق يكون طموحه السماء، ونحاول الظهور بالمستوى الذي يليق بنا، ونسعى للمشاركة في إفريقيا بكل التأكيد وهذا هدفنا ووجود شوقي غريب فخر لنا وندعمه بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف".

وقال رئيس النادي: "عمر فايد من ناشئي النادي وهو أحد أبنائنا، وهو لاعب مميز وظهر بمستوى مميز، ونتمنى له الاحتراف الخارجي".

واستطرد: "نبحث للاعب المعايشة في أحد الأندية الأوروبية، وهو نفس عقلية محمد صلاح نجم الفريق السابق وليفربول الإنجليزي الحالي، ولن نساعد في استمراره بالدوري المحلي، خاصةً أنه من العناصر الهامة سواء معنا أو مع المنتخب".

وأردف: "حتى إذا جاء عرض من جانب الأهلي أو الزمالك لن يتم مناقشة أي عرض بهم، وهدفنا خروجه للاحتراف الخارجي فقط، ومن حق اللاعب علينا أن نساعده في الاحتراف".

واختتم: "في حال عدم خروج اللاعب إلى الاحتراف الخارجي، ورغبته ستكون أحد أندية القمة وسوف يتم مناقشة الأمر، ولكننا نفضل احترافه".