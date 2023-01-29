طرح تذاكر حفل أنغام ومطرف المطرف بـ فبراير الكويت.. اليوم

يترقب جمهور الفنانة أنغام، طرح تذاكر حفلها الغنائي في مهرجان فبراير الكويت، وذلك مساء اليوم الأحد 29 يناير.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن فتح باب حجز تذاكر حفل أنغام ومطرف المطرف، في السادسة مساء اليوم الأحد 29 يناير.

وتنتظر الفنانة أنغام، إحياء حفل غنائي ساهر لها في مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان مطرف المطرف، وذلك يوم 9 فبراير المقبل.

أحدث أعمال أنغام

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

ووصف مغردون أنغام بأنها "صوت مصر العظيم" و"صوت سيذكره التاريخ" واعتبروا "أنا مش ضعيفة" أجمل تتر في مسلسلات رمضان، وأشادوا بكلمات الأغنية والصوت والإحساس والموسيقى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وينتمي مسلسل (فاتن أمل حربي) للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، من خلال شخصية فاتن التي تجسدها نيللي كريم، وهي أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.