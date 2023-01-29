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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتاب «حكاوي السياسة».. أول إصدارات أشرف رشاد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حكاوي السياسة
حكاوي السياسة

يصدر حديثاً، فى أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب الكتاب الأول، للمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، تحت عنوان "حكاوي السياسة" فى مجموعة مقالات.

ويهدى المهندس أشرف رشاد الشريف، كتاب "حكاوي سياسة"، لروح الفقيد الكريم الشاب سيد موسى، عضو المكتب الإعلامي للمهندس أشرف رشاد، والذي رحل في 23 ديسمبر الماضي، إثر حادث أليم.

ومن المقرر، أن يعرض الكتاب بدار  "ليدرز للنشر والتوزيع"، صالة 2 جناح C11 في الفترة من 26 يناير 2023 حتى 6 فبراير.

كتابات جادة، إطلالات قيمة، إضاءات مطلوبة على عالم السياسة، وسبر لأغوار تفاعلاتها وتشابكاتها التي ترتبط بالانتخابات وصناديق الاقتراع وقبة البرلمان، كتاب «حكاوي السياسة»، لممثل الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، الذي جرى طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

حيث شكل حالة من الاحتفاء التي سادت أوساط سياسية وحزبية وثقافية، بصدور مؤلف يشبه الوثيقة على التاريخ المصري المعاصر بكل ماتعج به الحياة السياسية من تطورات ومستجدات، وفنون التعامل معها، حيث لايتورط رشاد في تقديم الرسائل المباشرة للقارئ منذ البداية، وإنما يصطحبه في رحلة معرفية يمتزج فيها النصح بالإرشاد بتقديم وافي لخلاصة خبرات طويلة وممتدة في ساحات السياسة والانتخابات والبرلمان.

تخبرنا الصفحات الأولى من كتاب "حكاوى السياسة"، بأننا سنكون بصدد نصوص قيمة، لاتعرف المعالجة السطحية للمضمون وإنما أكبر قدر من التعمق في الرسائل والدلالات السياسية والمجتمعية، في قالب سردي شيق وسلس ويسهل التعاطي والتفاعل معه من جانب جمهور القراء.

تفيض صفحات الكتاب بخبرات شديدة الأهمية والرقي في الوقت ذاته، حيث تلمس بدايات الطريق مرورا بتخطي عقباته وصولا إلى بلوغ قمم الممارسة السياسية المتزنة.

وينقل الكاتب أحد أصدق رسائلة للقارئ قائلا: فمَن يحمل السياسة معولا ليبني لبلده عليه أن يتحمل ثقل المعول وأن يدرك أنه ما عاد يملك رفاهية أن يستريح، فالانتصار في عالم السياسة قد يفرض عليك أن تنهزم ويجبرك على الوصول إلى الانتصار بالهزيمة في العديد من الجولات، وإياك إياك أن تشغلك الغنائم، اكتب النصر باسمك ودع لهم جمع الغنائم، لتكن غنيمتك الانتصار لا الولائم، انتصر جائعًا، ولا تنهزم شبعان، السياسة يا أهل السياسة أن تتحمل عواقبها وتتجمل في طلب خيرها بسمو الهدف.

ويشعر القارئ مع امتلاكه نسخة كتاب "حكاوي السياسة" للنائب البرلماني وممثل الأغلبية أشرف رشاد، بانه يملك بين يديه كنزا معرفيا حقيقيا في علوم السياسة التي لاتعرف فضاءات التنظير والعاجية في التفكير، وإنما تلك القائمة على خبرات طويلة ممتدة في أرض الميدان الفعلي للمارسة السياسية الرصينة والوطنية التي تأخذ حذرها ألف مرة من كافة الشراك الواضحة والمخفية في عالم السياسة ودهاليزها.

جاءت تلك الدروس والرسائل القيمة التي ينقلها الكتاب لجمهور معرض الكتاب، في توقيت مثالي تحتاج فيه الدولة المصرية، إلى أكبر قدر من الإضاءات والإيضاحات التي تحارب الشائعات وتمنع بث السموم ويقشع على أثرها غيوم الجهل لصالح شمس المعرفة والوعي السديد.

مستقبل وطن البرلمان مصر الحياة السياسية حزب مستقبل وطن

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