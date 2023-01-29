تبدأ من 20 جنيها.. مفاجآت بشأن أسعار الإصدارات في معرض الكتاب

أكد محمد عبد المنعم مدير دار نشر وتوزيع، أن الشعب المصري يخلف كل الظنون في معرض الكتاب، حيث سادت توقعات بعدم حضور المصريين للدورة الـ54، بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن جميع دور النشر كانت متخوفة بسبب غلاء سعر الورق والكتب، ومع ذلك لم يقصر أي ناشر أو قلل من إنتاجه، والجميع تعاون لخروج هذه الدورة بشكل يليق بمصر.



وأوضح محمد عبد المنعم خلال مداخلة له في برنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي "محمد الباز" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الناشرين قاموا بعمل خصومات خيالية، حتي يستطيع القارئ الحصول على الكتاب ولا يحرم منه، وكانت المراهنة على حضور المواطنين، وحدث ذلك بالفعل، كان هناك إقبال شديد أول 3 أيام وكان الحضور مشرف، وأيضا الهيئة قامت بتوفير مناخ رائع لإنجاح المعرض، ودور النشر قامت بتقديم كتب عالية الجودة.



وقال محمد عبد المنعم إن الأسعار في دار النشر، تبدأ من 20 جنيها وحتي 200 جنيه، وأن الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت حوالي 10 جنيهات فقط وهذا بسبب الخصومات التي تصل إلى 50%، وأنه يتوقع أن يتفوق عدد زوار هذه الدورة عن العام الماضي.