عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: جولة الرئيس الآسيوية تحقق مكاسب اقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، بالجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس السيسي والتي بدأت بالهند وصولا إلى أرمينيا.

txt

مساعد وزير الخارجية الأسبق : السيسي يقود دبلوماسية نشطة منذ توليه الرئاسة

txt

أرمين مظلوميان: السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها

وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إن جولة الرئيس السيسي تؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية تقوم بفتح العلاقات الخارجية للدولة المصرية مع كافة القوى والأطراف شرقا وغربا جنوبا وشمالا.

 

وأضاف طارق البرديسي: "لم تعد مصر كما كانت في الفترات السابقة.. مصر أصبحت منفتحة على العالم بحثا عن مصالحها".

 

وأشار إلى أن هناك مكاسب اقتصادية فى الزيارات الخارجية، ومنها التقارب فى الملفات الدولية والأفكار، والوقوف على أرضية سياسية متقاربة وقدر كبير من التجانس"، موضحا أن الدول أشادت بدور الدولة المصرية فى المشروعات القومية التى تم تشيديها والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار الإقليمي والعالمي.

طارق البرديسى الرئيس السيسي السيسي الجولة الآسيوية العلاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

استثنائي |أول رد فعل من خالد الغندور عقب ضياع صفقة الزمالك لصالح الأهلي

الضرب هيبقى شديد الفترة الجاية.. تصريح غامض من شوبير| شاهد

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

ترشيحاتنا

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا للتحذير من غارات روسية

حارس أسرار أوناس.. تفاصيل العثور على أقدم مومياء في التاريخ داخل سقارة

علاج كسرة القلب والخاطر.. داوم على هذا الأمر يفرج همك ويشرح صدرك

لو مسافر بالليل.. 5 طرق لتجنب مشكلة الشبورة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

رضيعة تؤدي العمرة.. فيديو لأجمل طفلة في الحرم يحصد ملايين الإعجابات

جورج كلوني يعلن إصابته بشلل نصفي في الوجه.. تفاصيل

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ