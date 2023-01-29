خبير علاقات دولية: جولة الرئيس الآسيوية تحقق مكاسب اقتصادية

أشاد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، بالجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس السيسي والتي بدأت بالهند وصولا إلى أرمينيا.

وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إن جولة الرئيس السيسي تؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية تقوم بفتح العلاقات الخارجية للدولة المصرية مع كافة القوى والأطراف شرقا وغربا جنوبا وشمالا.

وأضاف طارق البرديسي: "لم تعد مصر كما كانت في الفترات السابقة.. مصر أصبحت منفتحة على العالم بحثا عن مصالحها".

وأشار إلى أن هناك مكاسب اقتصادية فى الزيارات الخارجية، ومنها التقارب فى الملفات الدولية والأفكار، والوقوف على أرضية سياسية متقاربة وقدر كبير من التجانس"، موضحا أن الدول أشادت بدور الدولة المصرية فى المشروعات القومية التى تم تشيديها والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار الإقليمي والعالمي.