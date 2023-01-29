بابا فاسيليو : لم أفكر لحظة في عرض البنك الأهلي

أكد القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني الجديد لنادي البنك الأهلي، على ثقته في قدرة فريقه على تجاوز الكبوة التي يمر بها النادي منذ بداية الموسم.

وقال القبرصي بابا فاسيليو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بالعودة مرة للعمل مرة أخرى مع مجموعة لاعبين جيدين، ولا يوجد وقت، نحتاج الوصول إلى نتائج مميزة سريعا".

وأكمل:" لم أفكر لحظة في عرض البنك الأهلي لأنني أعلم جودة اللاعبين، لاعبو البنك الأهلي لديهم بيئة جيدة جدا يمكن من خلالهم تقديم عمل محترف ، الجانب النفسي مهم بعد عدم تحقيق الفوز في مباريات طويلة ويسبب الإحباط للاعبين، يجب أن نملك قوة التغلب على ذلك".

وأضاف:" لدي ثقة كبيرة في أن أعيد البسمة للاعبي البنك الأهلي مجددا، في اجتماعي الأول مع اللاعبين رأيت وجوه سعيدة في غرفة الملابس والملعب، ولازال الوقت مبكرا للحكم على مدى استجابة اللاعبين لتطبيق أفكاري ولكن سنستغل كل لحظة لنشرها بين الفريق".

وشدد:" أريد أن أشكر مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس النادي ، لأنهم جاءوا بي إلى هنا ووضعوا ثقتهم في، أكدت لإدارة البنك الأهلي أننا نريد البيئة والاستقرار والهدوء للعمل مع اللاعبين بطريقة جيدة، وليس من الجيد تغيير 3 مدربين في 15 جولة، هذا يسبب ارتباك بين اللاعبين، وعندما تؤمن بالمدرب يجب أن تعطيه وقته، لا شئ يحدث في يوم واحد ويتطلب الأمر وقتا".

وزاد:" نيكولاس ذراعي الأيمن ولديه احترافية كبيرة في عمله مثله مثل باقي المساعدين ، وأتيت بنيكولاس من إنجلترا منذ ٣ سنوات ويعلم كيف أفكر ومنهجية عملي، وأحمد فتحي من أفضل مدربي اللياقة البدنية وعمل من قبل في مالاجا الإسباني".

واختتم :" نيكولاس وفتحي تعاونا معي في غزل المحلة وسيظلون معي، وعبد الباقي جمال لديه فرصة كمدير فني الآن، هو صديق رائع ومدرب مميز ويمكنه استكمال ما بدأته".