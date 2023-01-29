2.5 مليار دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة العام الماضي.. فيديو

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر تصدر الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بواقع 61% من طاقة التصدير، ولأوروبا بـ31%، خلاف التصدير للإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا وانجلترا وفرنسا.

وأضافت "بشارة"، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، أن مصر صدرت ملابس جاهزية بقيمة 2.5 مليار دولار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًة أن الإمارات العربية شهدت زيادة كبيرة في التصدير بنسبة 92% عن العام الماضي.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الشحن، خلاف انخفاض الطلب العالمي، مشيرة إلى ضرورة استغلال أي فرصة للتصدير بسعر فائدة معقول، لأن هذا يسهل بصورة كبيرة التصدير.