أول ظهور لـ حسن شاكوش بعد خطوبته.. شاهد

شارك مؤدي المهرجانات حسن شاكوش متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر حسن شاكوش في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدياً معطف فرو طويل باللون الأبيض.

وعلق حسن شاكوش قائلًا: "الحمد لله دائماً وأبداً".

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته أول أمس الجمعةر، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

ونشر زميله عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر».

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.