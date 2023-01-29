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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: معارض "أهلاً رمضان" مستمرة حتى هذا الموعد

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد الغرف قام بإنشاء 200 منفذ لمعارض "أهلا رمضان" لتقديم السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% وأهم ما يميز هذه المعارض هو الوفرة في توفير السلع، وثبات الأسعار، وهذا مسألة هامة للغاية.

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الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان

وتابع "الفيومي"، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، أن معارض "أهلاً رمضان" ستستمر حتى العيد بإذن الله، مشيرًا إلى أن هذه المعارض منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، كما أن وزارة الداخلية أنشأت الكثير من منافذ "أمان" ومبادرة "كلنا واحد"، خلاف السيارات المتنقلة للداخلية والقوات المسلحة التي تجوب القرى، وتحتوي على كافة السلع الأساسية.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 6 آلاف طلب قُدم حتى الآن للحصول على ترخيص للمحال العامة وفقًا للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأفكار لتقسيط مصاريف الترخيص على المواطنين، في إطار التيسير على المواطنين.

اهلا رمضان الفيومي الغرف التجارية الأسعار السلع

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